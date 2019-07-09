Российские правообладатели просят Роскомнадзор разрешить им нарушать законы

Так, правообладатели предлагают включить в новые антипиратские поправки, готовящиеся медиакомпаниями совместно с чиновниками, норму об удалении доменов с пиратским контентом до решения суда. Письмо в Роскомнадзор подписали такие медиа, как “Газпром-медиа”, “Национальная медиа группа”, “Первый канал”, ВГТРК, а также Ассоциация продюсеров кино и телевидения и онлайн-кинотеатры Start.ru и Ассоциация интернет-видео.

Авторы обращения предлагают удалять из поисковой выдачи сайты, на которых попадается более десяти ссылок на пиратский контент. По их мнению, нынешний механизм, при котором сначала надо обратиться в суд, а потом дождаться решения суда, очень медлителен и неэффективен. По словам источников, с позицией правообладателей по пиратским сайтам не согласны Роскомнадзор и “Яндекс”. Представитель “Яндекса” сообщили, что законопроект пока обсуждается, а идея блокировки сайтов недоработана.

Напомним, что новый механизм для борьбы с пиратскими сайтами рассматривается в рамках готовящегося законопроекта, создающегося для смены подписанного прошлой осенью антипиратского меморандума. Согласно ему, сейчас ссылки на нелегальные аудио и видео файлы заносятся в антипиратский реестр, с которым сверяются все интернет-компании и провайдеры и в случае чего, удаляют ссылки.