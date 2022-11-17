Российские приставы взыщут с Google 21,7 млрд рублей за отказ удалить запрещённую информацию

03:21, 17 ноября 2022
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Российские приставы взыщут с Google 21,7 млрд рублей за отказ удалить запрещённую информациюИсполняя решение суда о назначении оборотного штрафа
Федеральная служба судебных приставов завела дело в отношении компании Google о принудительном взыскании с IT-гиганта 21,7 млрд рублей за неудаление недостоверной информации.
Речь идёт об оборотном штрафе, утверждённом в отношении Google Таганским судом Москвы 9 сентября.
Штраф был назначен за отказ удалить недостоверную информацию, связанную с проведением СВО.
Источник фото:Hindustantimes.com
Источник:Известия
Автор:Андрей КадуковТеги:
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