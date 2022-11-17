Наука и технологии
03:21, 17 ноября 2022
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Российские приставы взыщут с Google 21,7 млрд рублей за отказ удалить запрещённую информацию

Исполняя решение суда о назначении оборотного штрафа

Федеральная служба судебных приставов завела дело в отношении компании Google о принудительном взыскании с IT-гиганта 21,7 млрд рублей за неудаление недостоверной информации.

Российские приставы взыщут с Google 21,7 млрд рублей за отказ удалить запрещённую информацию

Речь идёт об оборотном штрафе, утверждённом в отношении Google Таганским судом Москвы 9 сентября.

Штраф был назначен за отказ удалить недостоверную информацию, связанную с проведением СВО.

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