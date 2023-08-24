Российские процессоры пустили с молотка: компания-производитель «Байкалов» обанкротилась

Наработки для российских процессоров «Байкал» могут скоро перейти к новому владельцу. Интеллектуальная собственность, связанная с этими разработками, выставлена на продажу в рамках банкротства компании «Т-платформы». Среди этой интеллектуальной собственности — патенты и разработки, касающиеся чипов «Байкал». Эти активы оказались в собственности «Т-платформы», так как именно она создала компанию «Байкал электроникс», которая стоит за этими технологиями.

Передача этих разработок сторонним компаниям может усилить экосистему «Байкал» и привести к разработке новых продуктов. Несмотря на некоторую устарелость этих технологий, они всё равно могут быть полезными для различных целей. Продажа интеллектуальной собственности в рамках закона и может привести к дополнительным возможностям в области процессоров «Байкал».

Компания «Т-платформы» находится в процессе банкротства, и именно она является владельцем этой интеллектуальной собственности. Процессоры «Байкал» также столкнулись с остановкой производства из-за санкций и отсутствия современных производственных мощностей в России.