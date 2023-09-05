Российские продавцы электроники попросили снизить требования к электронике

Сфера информационных технологий в России обсуждает возможные изменения в оценке местного электронного оборудования. Согласно новым правилам, начиная с 2024 года, электроника больше не будет считаться российской, если в ней будут использованы иностранные печатные платы. Это может создать проблемы с государственными закупками для многих компаний, так как российские производители таких плат способны удовлетворить всего лишь 10% рыночного спроса. Однако крупные отечественные компании активно настаивают на необходимости изменений в системе оценки, чтобы уменьшить риски для отрасли.

Российские производители электроники выражают серьёзную тревогу по поводу новых правил оценки, так как они пока не готовы к таким изменениям. Согласно новым правилам, чтобы продукция считалась российской, в ней должны использоваться исключительно российские печатные платы. В противном случае продукция не будет признана российской и не получит доступ к государственным закупкам.

Крупные российские компании начали давить на власть, чтобы изменить систему оценки. Они провели крупное совещание с представителями правительства и выразили свою тревогу по поводу новых правил. Они утверждают, что российские печатные платы в настоящее время дефицитны, и что новые требования могут привести к серьёзным проблемам с государственными закупками. Компании считают, что балльную систему нужно пересмотреть, учитывая развитие отрасли и возможности отечественных производителей.

Правительство России уже несколько раз вносило изменения в систему оценки, и вероятность дополнительных послаблений в системе оценки весьма высока. Российская электронная промышленность надеется, что будут внесены изменения, чтобы учесть реальные возможности и ограничения отечественных производителей и избежать серьёзных проблем на рынке.