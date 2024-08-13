Наука и технологии
Опубликовано 13 августа 2024, 20:43
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Российские продавцы смартфонов выступили против закона о предустановке программ

По словам ритейлеров это может сделать невозможной продажу целого ряда смартфонов без нарушения закона
Представители крупных сетей магазинов электроники попросили не принимать закон об обязательной предустановки RuStore на все смартфоны перед продажей
Российские продавцы смартфонов выступили против закона о предустановке программ
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Ассоциация торговых компаний и производителей электроники (РАТЭК) обратилась к зампредам правительства Дмитрию Чернышенко и Дмитрию Григоренко с просьбой пересмотреть предложение о запрете продажи устройств без предустановленного магазина приложений RuStore. Это касается поправок к закону «О защите прав потребителей», инициированных депутатами, в числе которых Антон Горелкин.

РАТЭК предупреждает, что такой запрет может привести к финансовым потерям для розничных продавцов и увеличить долю серых продаж. По мнению ассоциации, из-за невозможности установки RuStore продавцы будут вынуждены закрыть свои магазины, а запрет затронет даже устройства на базе Android. Также отмечается, что такая мера может негативно сказаться на доступности продукции Apple на российском рынке.

В свою очередь, RuStore надеется, что запрет на продажу гаджетов без предустановленного магазина приложений VK поможет привлечь больше пользователей и увеличить доходы от рекламы. Сейчас платформа ещё не приносит прибыли, но планирует выйти на самоокупаемость раньше намеченного срока. За первое полугодие 2024 года RuStore был установлен более 70 миллионов раз, а каталог магазина насчитывает 40 тысяч приложений из 40 стран.