Российские продавцы смартфонов выступили против закона о предустановке программ

Ассоциация торговых компаний и производителей электроники (РАТЭК) обратилась к зампредам правительства Дмитрию Чернышенко и Дмитрию Григоренко с просьбой пересмотреть предложение о запрете продажи устройств без предустановленного магазина приложений RuStore. Это касается поправок к закону «О защите прав потребителей», инициированных депутатами, в числе которых Антон Горелкин.

РАТЭК предупреждает, что такой запрет может привести к финансовым потерям для розничных продавцов и увеличить долю серых продаж. По мнению ассоциации, из-за невозможности установки RuStore продавцы будут вынуждены закрыть свои магазины, а запрет затронет даже устройства на базе Android. Также отмечается, что такая мера может негативно сказаться на доступности продукции Apple на российском рынке.

В свою очередь, RuStore надеется, что запрет на продажу гаджетов без предустановленного магазина приложений VK поможет привлечь больше пользователей и увеличить доходы от рекламы. Сейчас платформа ещё не приносит прибыли, но планирует выйти на самоокупаемость раньше намеченного срока. За первое полугодие 2024 года RuStore был установлен более 70 миллионов раз, а каталог магазина насчитывает 40 тысяч приложений из 40 стран.