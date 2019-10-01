Российские продуктовые магазины начали открывать собственные пищевые заводы

По словам министра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Мантурова, который, к слову, присутствовал на церемонии открытия предприятия, он рассчитывает на то, что компания будет поставлять продукцию, производимую заводом, не только в регионы России.

”Мы рассчитываем, что новый комплекс будет обеспечивать не только Краснодарский край и Россию. Рассчитываем, что объем производства позволит отгружать на экспорт”, — рассказал Мантуров.

Пресс-служба “Магнита” уже заявила, что компания рассчитывает выпускать силами собственного завода около 20 видов кондитерских изделий. Также представители компании рассказали, что благодаря открытию завода было создано 400 рабочих мест.