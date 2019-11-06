Российские продукты питания появятся на китайских интернет-площадках

По планам лиц, ответственных за запуск, уже до конца текущего года на новой площадке должны пройти регистрацию около 100 российских компаний. При этом важно отметить, что те, кто все же решит открыть для себя новый канал сбыта, должны будут привести свою продукцию к соответствию требованиям Tmall Food & Fresh. Так, срок годности товара должен составлять не менее шести месяцев, при этом это должна быть защищенная торговая марка и производитель обязан быть готовым обеспечивать растущие объемы продаж.

”Мы ожидаем, что это будет консолидированный выход на китайский рынок именно российским павильоном, увеличит интерес китайских компаний к продуктам, даст больший промоушн и больший объем продаж. Мы рассчитываем на рост продаж наших компаний”, — рассказал старший вице-президент Российского экспортного центра Алексей Кожевников.