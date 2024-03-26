Российские программисты показали нейросетевого Пушкина

На выставке «Россия» в Москве был представлен цифровой двойник Александра Сергеевича Пушкина от Нижегородской области. Это произошло в честь Дня искусственного интеллекта, как объяснили в Neuro.net, компании, занимающейся разработкой интеллектуальных систем.

Виртуальный Пушкин, созданный при помощи технологий ИИ, читал свои стихи и делал рассказы о своей жизни. Также он приглашал всех посетителей на выставке посетить музей-заповедник в селе Большое Болдино Нижегородской области, где сохранилась память о великом поэте.

Разработчики из Neuro.net, в частности, директор Мария Бых, говорят, что проект даёт возможность увидеть Пушкина современными глазами благодаря слиянию творчества и новых технологий, создавая некий мост между прошлым и настоящим. Использованный для создания ИИ-аватара Пушкина, WEB Personal Assistant Neuro, способен создавать виртуальных помощников и другие цифровые образы для виртуальной среды.