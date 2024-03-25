Российские программисты разработали «непробиваемый» механизм шифрования

Компания «Криптонит» создаст криптографический механизм «Кодиеум». Разработчики утверждают, что он останется надёжным даже после появления мощных квантовых компьютеров, которые могут легко взламывать современные методы шифрования. Этот механизм будет обеспечивать конфиденциальность переписки в мессенджерах, банковских операций и других данных в сети.

В настоящее время «Кодиеум» находится на стадии обсуждения и разработки проекта методических рекомендаций по стандартизации. Самой программной реализации пока нет. Алгоритм «Кодиеума» был представлен на «РусКрипто'24» и готовится к опубликованию для открытого обсуждения на сайте технического комитета по стандартизации «криптографической защиты информации» (ТК26).

Квантовые компьютеры могут стать угрозой для традиционных криптографических систем из-за их способности легко взламывать сложные шифры. Разработчики «Кодиеума» утверждают, что их механизм основан на задаче, которая останется сложной даже для квантовых компьютеров, обеспечивая надёжную защиту данных.