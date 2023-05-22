Российские программисты создали замену ChatGPT

Российские разработки чат-ботов, подобных ChatGPT, становятся все популярнее. Эти интеллектуальные программы умеют общаться и анализировать информацию, а их функционал настраивается под разные задачи. Однако в России доступ к ChatGPT ограничен из-за санкций. Тем не менее, в стране появились аналоги ChatGPT, такие как SistemmaGPT и GigaChat, а также «Яндекс» работает над своей собственной моделью под названием YaLM 2.0.

Разработка чат-ботов основана на схожих принципах во всем мире, включая Россию. Используя нейросети, они обучаются на больших объёмах текстов и данных из интернета. Создатели ChatGPT старались сделать модель нейтральной и избежать предвзятости, включая разные точки зрения. Однако ChatGPT может содержать неточности в фактической информации, так как его обучение проводилось на данных до 2022 года.

Чат-боты, включая ChatGPT и его аналоги, представляют собой базовые модели, которые могут быть доработаны под конкретные задачи. Например, чат-бот, специализирующийся на анализе экономической деятельности компаний, может предоставлять аналитику финансовых показателей. Разработчики имеют возможность настраивать модель так, чтобы она вела себя как учитель или эксперт в определённой области. Обучение моделей происходит через метод подкрепления, используя вопросы и примеры ответов для улучшения понимания модели. Недавние версии ChatGPT используют метод обратной связи с людьми, чтобы учитывать мнение пользователей и адаптироваться к их настроениям.