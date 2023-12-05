Российские производители будут мониторить спрос в магазинах онлайн

Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) представил новый аналитический сервис «Точка роста» для малого и среднего бизнеса. Этот инструмент, основанный на данных системы «Честный знак», предоставляет бесплатный доступ до конца февраля 2024 года. Производители теперь могут оценить успешность продаж своей продукции и выяснить свою долю на рынке, воспользовавшись данным сервисом, будь то молочные продукты или обувь.

«Точка роста» использует аналитику для оценки дистрибуции товаров и оптимизации каналов сбыта. Также предоставляется возможность сравнения цен и прогноза увеличения доходов при расширении зоны продаж. Сервис обновляет данные еженедельно, обеспечивая актуальную информацию об изменениях на рынке.

С подключением к «Точке роста» предприниматели получают аналитические данные за последние четыре месяца и бесплатные еженедельные обновления до февраля 2024 года. Для использования аналитики предпринимателям нужно выбрать регион, город и товар из соответствующей группы. Информация представлена в удобном формате графиков и диаграмм с краткими выводами.

Заместитель генерального директора ЦРПТ, Сергей Холкин, выразил надежду, что этот сервис поможет предпринимателям повысить эффективность своего бизнеса и укрепить свои позиции на рынке. ЦРПТ предоставляет бесплатный доступ к «Точке роста» как меру поддержки предпринимательской деятельности до февраля 2024 года.