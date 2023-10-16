Российские производители электроники получат дополнительные финансирование

Премьер-министр России, Михаил Мишустин, объявил, что в ближайшие три года технопарки, специализирующиеся на производстве электроники, получат более 2,2 миллиарда рублей финансовой поддержки. Он сделал это заявление на совещании с вице-премьерами.

Эти средства будут направлены на снижение издержек, связанных с инфраструктурой электронных технопарков. Технические компании, которые управляют такими технопарками, смогут частично компенсировать расходы на проектирование, строительство, модернизацию промышленных объектов и на приобретение необходимого оборудования для подключения к инженерным сетям.

Эта инициатива поддержки распространяется на несколько регионов, включая Владимирскую и Нижегородскую области, Башкирию и Татарстан. Соответствующее постановление уже было подписано, и это решение способствует развитию электронной промышленности в стране.