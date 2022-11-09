Наука и технологии
15:38, 09 ноября 2022
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Российские производители электроники попросили ввести пошлины на импортные ноутбуки и смартфоны

Речь идёт о 5%

Производители отечественной электроники обратились к правительству с просьбой поднять пошлины на импортное оборудование. Предлагается увеличить пошлины на 5%.

Российские производители электроники попросили ввести пошлины на импортные ноутбуки и смартфоны

Как отмечается, инициатива обсуждалась на уровне Минцифры, Министерства промышленности и торговли и Минэкономразвития. Поднять пошлины просят на смартфоны, ноутбуки, серверы, системы хранения данных и другую электронику.

При этом обсуждалась даже возможность запрета ввоза в Россию импортной техники по параллельному импорту, если аналоги собираются в нашей стране.

При этом в отношении повышения пошлин в правительстве опасаются сокращения товаров, а также повышения цен на них.

Что касается запрета на ввоз продукции, эту идею поддержало Минцифры, в Минэкономразвития пока преобладает скепсис по этому вопросу.

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