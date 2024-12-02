Российские производители электроники увеличили инвестиции в оборудование для ИИ

Российские компании активно увеличивают инвестиции в оборудование для искусственного интеллекта (ИИ). По данным консорциума АНО «Вычислительная техника», в 2024 году затраты на разработку техники для ИИ выросли на 40%, а её производство увеличилось на 10,5%. Организация, объединяющая 33 крупных разработчика, сообщила, что эти расходы составляют 14,2% от общего бюджета. В ближайшие три года доля доходов от продаж такого оборудования может достигнуть почти 24%.

Отдельные компании тоже делятся успехами. В Fplus отметили, что их инвестиции в разработку ИИ-серверов также выросли на 40%. В портфеле компании уже есть решения, созданные совместно с НТЦ «Модуль», и вскоре планируется запуск новых моделей с российскими производителями видеокарт. Kraftway, по словам вице-президента Рената Юсупова, собирается вложить больше средств в системы хранения данных для нейросетей, так как спрос на такие решения ожидается уже в следующем году.

НТЦ «Модуль» рассказал о росте интереса к их продукции благодаря производству ИИ-серверов. В 2025 году компания намерена расширить линейку нейроускорителей и портативных компьютеров. В «Гравитоне» работают над новыми платформами для ИИ, которые должны выйти на рынок в следующем году, а доля разработок под задачи ИИ уже составляет около 20%. По мнению экспертов, стоимость одного сервера для работы с ИИ стартует от 1,5 млн рублей, что подтверждает высокий уровень вложений в этот перспективный сегмент.