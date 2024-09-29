Российские производители микроэлектроники пожаловались на рост цен оборудования

Производители микроэлектроники бьют тревогу: цены на измерительное оборудование для силовой электроники подскочили в десять раз. Об этом рассказал Максим Харченко, заместитель начальника отдела разработки АО «Воронежский завод полупроводниковых приборов-сборка», на предконференции форума «Микроэлектроника 2024». Это оборудование нужно для проверки качества полупроводниковых изделий, таких как транзисторы и диоды.

Харченко отметил, что в России не выпускаются установки высокой точности для силовой электроники. Сложности усугубляются нехваткой необходимых материалов и устаревшими стандартами, которые не обновлялись десятилетиями. Эксперт подчеркнул, что текущая система стандартов не отвечает современным требованиям к продукции. Проблемы усугубляют трудности с поставками иностранных аналогов, которые теперь стоят в разы дороже.

Алексей Бойко, автор Telegram-канала Rusmicro, также отметил, что хотя в стране есть некоторые образцы измерительного оборудования, их выбор ограничен. Он сообщил, что предприятиям приходится искать зарубежное оборудование «тайными тропами» и даже разрабатывать его самостоятельно. Например, компания «Группа Кремний» создаёт свои измерительные комплексы. Однако, как заверил источник в отрасли, если будут заказы, производство и качество тоже улучшатся. В целом, вопрос с устаревшими стандартами требует решения, поскольку новые классы приборов с актуальными параметрами пока не стандартизированы.