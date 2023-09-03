Российские производители попросили ввести 400% пошлины на импортные светодиоды

При этом на данный момент ввозные пошлины на такие товары составляют 0%. Основной аргумент компании заключается в том, что стоимость иностранных светодиодов значительно ниже отечественных, что делает конкуренцию практически невозможной.

При этом представители GS Group подчеркивают, что качество импортных светодиодов зачастую оставляет желать лучшего. Без введения таких заградительных пошлин, российская отрасль может столкнуться с серьёзными проблемами.

Отметим, что подобный шаг может спровоцировать рост серого импорта и увеличение доли контрафактной продукции на рынке. Что явно не в интересах большинства.