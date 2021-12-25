Российские ПВО вооружат автоматизированными ЗРК «Гибка-С»

По его словам, «Гибка-С» оборудованы средствами для ведения разведки и автоматизированной системой управления, входящей в состав единой системы управления тактического звена. Благодаря этому новые ЗРК позволят военным вести круглосуточное наблюдение и, при необходимости, управлять огнём в реальном времени.

Новые ЗРК способны сбивать беспилотники и крылатые ракеты, самолеты и вертолёты.

«Впервые в следующем году в части ПВО поступят взводные комплекты боевых машин "Гибка-С"», — отметил Леонов.