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Российские ПВО вооружат автоматизированными ЗРК «Гибка-С»Для ведения огня в реальном времени
В 2022 году российские ПВО получат новые ЗРК «Гибка-С» малой и сверхмалой дальности. Об этом сообщил командующий войсками ПВО Сухопутных войск Вооружённых Сил РФ, генерал-лейтенант Александр Леонов.
По его словам, «Гибка-С» оборудованы средствами для ведения разведки и автоматизированной системой управления, входящей в состав единой системы управления тактического звена. Благодаря этому новые ЗРК позволят военным вести круглосуточное наблюдение и, при необходимости, управлять огнём в реальном времени.
Новые ЗРК способны сбивать беспилотники и крылатые ракеты, самолеты и вертолёты.
«Впервые в следующем году в части ПВО поступят взводные комплекты боевых машин "Гибка-С"», — отметил Леонов.
Источник: Красная Звезда