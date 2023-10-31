Российские работодатели начнут изучать цифровой след сотрудников

В России с 2026 года появится новая система для поиска сотрудников, которая использует цифровой след выпускников университетов. Этот след будет включать в себя информацию о курсовых работах, дипломах, научных публикациях и базах данных. Специалисты из Центра Компетенций, НТИ, по технологиям хранения и анализа больших данных МГУ работают над этой системой, и планируют выпустить её на рынок в январе 2026 года.

Система будет сопоставлять профили выпускников и вакансий, чтобы помочь работодателям быстро находить подходящих кандидатов. Она будет анализировать тексты курсовых работ, дипломов, научных публикаций, программ и баз данных, а в будущем будет дополнена информацией из научных проектов и профессиональных ресурсов. Этот сервис будет востребован в разных отраслях, включая IT, строительство, юриспруденцию и медицину.

Использование этой системы поможет сократить время вхождения новых специалистов в рабочий процесс и избежать необходимости переобучения молодых сотрудников. Важно отметить, что уже существуют платформы для интеллектуального подбора персонала, но новая система будет основываться на цифровом следе выпускников университетов, что делает её более полной и эффективной. Эта инициатива началась в Тюменском государственном университете и теперь расширяется на всю страну.