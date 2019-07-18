Российские ракетчики заявили, что у С-400 нет недостатков

Американские эксперты выявили три момента, которые показывают, что С-400 имеет явно имеет недостатки. Речь в заключении шла о неспособности комплекса отразить массированный удар противника, отсутствие гарантии поражения низколетящих целей над местностью со сложным рельефом и о том, что для обеспечения устойчивости С-400 “Триум” во время боя требуется прикрытие в лице зенитных огневых средств малой дальности. На это уже наши эксперты нашли что ответить:

”Считать это недостатком ЗРК С-400 — все равно что утверждать, будто слабым местом полуторки является ее неспособность везти 10-тонный груз. Наш ЗРК поражает СВН за пределами горизонта, а это означает, что и в районах со сложным рельефом, в зонах радиолокационной тени своих обзорных и стрельбовых станций, он,при надлежащей организации системы противовоздушной обороны сможет достать цель. И тут (в моменте про прикрытие в лице зенитных огневых средств —прим. редакции) они правы. Любому военному специалисту понятно, что, отражая массированный налет, ЗРС большой (или средней) дальности должна одновременно отслеживать и обстреливать большое количество СВН в своей зоне ответственности”, — отметил доктор военных наук Константин Сивков.

Напомним, что еще в феврале 2018 года Сивков предложил создать противоастероидную термоядерную ракету за 210 млрд долларов.