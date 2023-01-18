Российские ракетные войска полностью оснастили машинами дистанционного разминирования «Листва»

«Листва» — колёсные машины, предназначенные специально для ракетных войск стратегического назначения. Также в РВСН поступают машины инженерного обеспечения и маскировки.

«Мы завершили оснащение всех соединений мобильной группировки РВСН машинами дистанционного разминирования "Листва". Получаем машины инженерного обеспечения и маскировки», — заявил полковник Хорошунов.