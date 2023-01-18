18:54, 18 января 2023
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Российские ракетные войска полностью оснастили машинами дистанционного разминирования «Листва»Таким машинами оснастили мобильные соединения РВСН
Начальник инженерной службы РВСН полковник Владимир Хорошунов рассказал, что мобильные соединения ракетных войск полностью оснастили специализированными машинами дистанционного разминирования «Листва».
Фото: Scoopnest.com
«Листва» — колёсные машины, предназначенные специально для ракетных войск стратегического назначения. Также в РВСН поступают машины инженерного обеспечения и маскировки.
«Мы завершили оснащение всех соединений мобильной группировки РВСН машинами дистанционного разминирования "Листва". Получаем машины инженерного обеспечения и маскировки», — заявил полковник Хорошунов.