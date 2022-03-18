Российские ракеты «Союз-2» перевели на новое топливо

Процесс перехода на новое топливо начался в октябре 2021 года, а автономные испытания элементов ракет на системах заправки нафтилом провели в декабре 2021 года. В процессе перехода на нафтил были проведены специальные операции: из хранилищ слили и отправили на предприятия-поставщики весь керосин, а ёмкости хранения продули азотом и воздухом. После достижения оптимального соотношения кислорода и воздуха внутри ёмкости были зачищены. Специалисты космодрома также подсоединили к заправочной системе необходимое технологическое оборудование.

«После проведения автономных испытаний фактически можно считать, что Стартовый комплекс переведён на нафтил», — сообщили в «Роскосмосе».