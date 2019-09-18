Российские ракеты станут недостижимыми для обороны противников

”Дальность действия нашей ракеты Х-101 пока недостижима ни для одного нашего конкурента. Но если мы можем летать на такие расстояния, значит, у нас есть технические возможности значительно улучшить эти ТТХ. Главное — наша технологическая база, которой можно гордиться”, — поделился своими мыслями Обносов с изданием “Военно-промышленный курьер”.

Также он добавил, что в случае таковой необходимости, его корпорация легко сможет найти “наименее затратный способ” ответить на ракетные разработки, которыми в теории могут заниматься американские эксперты.