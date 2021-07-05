Российские разработчики научат искусственный интеллект добавлять запахи в фильмы

Называется всё это — Illusion Aroma. Технология способна синтезировать и распылять запахи в зависимости от происходящего на экране, используя специально подготовленные картриджи, пишет RB.

Но уникальной особенностью изобретения является то, что в будущем оно сможет самостоятельно выбирать моменты в фильмах для добавления запахов.

Для этого планируется использовать специально обученный алгоритм на базе искусственного интеллекта. Именно он будет добавлять нужные «вкусовые эффекты» на специальную дорожку кинокартины.

В Illusion оценивают стоимость их гаджета в 50 тыс рублей. Стоимость самих картриджей пока неизвестна.