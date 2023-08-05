Российские разработчики рассказали о готовности тяжелого беспилотного самолета

В 2024 году планируется выпустить десять серийных экземпляров тяжелого беспилотного самолета «Партизан», заявил председатель индустриального совета Центра Национальной технологической инициативы по направлению «Технологии моделирования и разработки новых функциональных материалов с заданными свойствами» Антон Рязанцев.

Сейчас, по словам эксперта, Сибирский научно-исследовательский институт авиации имени С. А. Чаплыгина (СибНИА) ещё ведет начавшуюся в 2019 году разработку аппарата короткого взлета и посадки. Обеспечить их планируется за счет обдува крыла рядом распределенных электрических двигателей. Предполагается, что максимальная взлетная масса самолета составит 3,38 тонны. В таком случае «Партизан» будет способен перевозить полезную нагрузку до тонны на расстояние до тысячи километров.

Собрать беспилотник в СибНИА рассчитывали к концу 2022 года, однако из-за необходимости замены компонентов на отечественные сроки перенесли: теперь заявлено о планах собрать два опытных образца в этом году.