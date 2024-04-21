Российские разработчики создадут 50 решений киберзащиты к 2025 году

Российские разработчики собираются предложить не менее 50 новых решений для защиты от киберугроз до 2025 года. По словам депутата Государственной думы России Антона Немкина, местные бизнесы активно работают над новыми IT-системами для защиты страны от кибератак после ухода иностранных компаний.

Немкин утверждает, что в настоящее время в разработке находится около 50 различных решений в этой области, большинство из которых планируется представить на рынке в 2024 году. Он также добавил, что большинство проектов не анонсируются, чтобы не привлекать внимание зарубежных хакеров.

В компании «Солар», входящей в «Ростелеком», заявили о создании центра технологий кибербезопасности, который работает по принципу фабрики. Они планируют расширить свой портфель продуктов до более чем 20 решений, которые будут включены в их экосистему к 2025 году.