Российские разработчики создали автоматическую систему для помощи фермерам

Так, технология, именуемая “Электронным агрономом” способна помочь сельхозпроизводителям более точно прогнозировать урожайность выращиваемых посевов анализу целого ряда факторов. По словам самарских ученых, прямо сейчас на российском рынке нет ни одного аналога, который мог бы сравниться с результатом их работы.

”Зима-2020 отличается аномальным теплом — побиты максимумы температуры многолетних наблюдений. Специалисты в области сельского хозяйства пока затрудняются оценить, как именно необычные погодные условия отразятся на будущем урожае. Ответить на этот вопрос поможет созданный учеными Самарского университета “Электронный агроном” — программный комплекс, способный путем анализа различных факторов прогнозировать урожайность посевов и помогать сельхозпроизводителям добиваться высоких показателей”, — рассказали самарские ученые.