Российские разработчики создали нейросеть для работы с таблицами

Российские разработчики представили новую технологию под названием SheetsGPT, которая сделает работу с электронными таблицами более простой. Эта инновация будет полезной для бухгалтеров, специалистов по обработке личных данных, сотрудников маркетплейсов и всех, кто использует электронные таблицы для различных задач. Нейросеть SheetsGPT создана на базе собственной разработки российской команды и обещает освободить пользователей от необходимости знать сложные формулы и писать макросы.

SheetsGPT работает на основе нейросети, которая способна понимать текстовые запросы пользователей. Пользователи могут загрузить свои электронные таблицы на сайт SheetsGPT и отправить запросы, чтобы получить необходимые данные. Обработка запросов занимает всего 8-15 секунд, и нейросеть также может работать с несколькими таблицами одновременно и создавать срезы данных.

Сейчас проект находится на стадии прототипа, но разработчики уже планируют провести тестирование и предложить SheetsGPT конечным пользователям. Они также рассматривают возможность сотрудничества с НТИ (Научно-технологическая инициатива) для расширения рынка. Эта новая технология открывает двери для более простой и удобной работы с данными в электронных таблицах, и разработчики надеются, что она будет успешно внедрена на рынке.