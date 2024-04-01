Российские разработчики создали нейросеть, подбирающую идеальные плейлисты

Специалисты МТУСИ предложили новый алгоритм подбора музыки, который работает напрямую с пользователем, учитывая его предпочтения. Эта система может использоваться на различных устройствах и обладает гибкостью для масштабирования.

С ростом объёма информации в интернете становится сложно найти нужные данные, поэтому системы рекомендаций становятся все более популярными. Крупные компании тратят много ресурсов на разработку алгоритмов для подбора предложений.

Новый алгоритм разработан магистрантами МТУСИ и базируется на нейросетях, учитывая психоакустические критерии и психологический настрой слушателя. Он позволяет подбирать персонализированные плейлисты, даже без постоянного доступа в интернет, что делает его уникальным на рынке.