Российские разработчики создали нейросеть, подбирающую идеальные плейлисты

Опубликовано 01 апреля 2024, 18:54
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Российские разработчики создали нейросеть, подбирающую идеальные плейлистыЕё разработали студенты МТУСИ
Студенты МТУСИ разработали нейросеть, которая составит плейлист на основе вкусов, настроения и особенностях характера пользователя
Специалисты МТУСИ предложили новый алгоритм подбора музыки, который работает напрямую с пользователем, учитывая его предпочтения. Эта система может использоваться на различных устройствах и обладает гибкостью для масштабирования.
С ростом объёма информации в интернете становится сложно найти нужные данные, поэтому системы рекомендаций становятся все более популярными. Крупные компании тратят много ресурсов на разработку алгоритмов для подбора предложений.
Новый алгоритм разработан магистрантами МТУСИ и базируется на нейросетях, учитывая психоакустические критерии и психологический настрой слушателя. Он позволяет подбирать персонализированные плейлисты, даже без постоянного доступа в интернет, что делает его уникальным на рынке.