Российские разработчики создали ПО для совместного планирования путешествий

В России создали онлайн-платформу для планирования путешествий совместно несколькими пользователями, где можно следить за бюджетом, получать персональные рекомендации, бронировать билеты и гостиницы, а также делиться впечатлениями после поездки, сообщили в Пресс-службе Платформы Национальной технологической инициативы (НТИ).

По словам сооснователя проекта Ви Диня, платформа объединяет чат, планировщик, персонализированные рекомендации и ленту новостей, а также интегрирует сервисы бронирования билетов и гостиниц, что позволяет пользователям совместно планировать путешествия и обмениваться информацией, сэкономив при этом время.

Сейчас проект находится в стадии разработки прототипа, и команда планирует начать тестирование чат-бота и модернизировать дизайн интерфейса. Разработчики также участвуют в акселерационной программе федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства» (ПУТП), стремясь сделать путешествия более доступными и удобными для всех.