Российские разработчики создали соцсеть для водителей

Российские разработчики представили первую социальную платформу для водителей. Она позволит им обмениваться информацией и запрашивать помощь от других участников движения, просто сканируя номерные знаки машин с помощью смартфона. Приложение также предоставляет возможность блокировать личные сообщения во время движения для безопасности.

Главная целевая аудитория — это автолюбители в возрасте от 18 до 45 лет, которые активно используют социальные сети и мессенджеры. Проект уже имеет свой веб-сайт, а также разрабатывает мобильные приложения для Android и iOS. Окончательная версия приложения ожидается готовой примерно через год.