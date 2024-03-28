Российские разработчики создали соцсеть для водителей

Опубликовано 28 марта 2024, 19:45
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Российские разработчики создали соцсеть для водителейКлючевой особенностью будет возможность связаться с хозяином машины используя только её номер
В России разработали приложение для общения водителей авто
Российские разработчики представили первую социальную платформу для водителей. Она позволит им обмениваться информацией и запрашивать помощь от других участников движения, просто сканируя номерные знаки машин с помощью смартфона. Приложение также предоставляет возможность блокировать личные сообщения во время движения для безопасности.
Главная целевая аудитория — это автолюбители в возрасте от 18 до 45 лет, которые активно используют социальные сети и мессенджеры. Проект уже имеет свой веб-сайт, а также разрабатывает мобильные приложения для Android и iOS. Окончательная версия приложения ожидается готовой примерно через год.
Источник:iz.ru
Автор:Николай Шелофастов