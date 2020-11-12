Российские рестораны предложили скидку за отказ от смартфонов во время еды

В ходе эксперимента, в котором приняли участие 1076 человек, планировалось выяснить, как привычка “сидеть” в смартфоне сказывается на восприятии вкуса блюд, а также поведении людей.

Так, с 29 октября по 7 ноября гости “Тануки” могли закрыть смартфон в специальный сейф на столе, а ключ, в свою очередь, предоставить официанту. Взамен участники эксперимента могли рассчитывать на скидку в 15% на весь счет. Впоследствии гости должны были заполнить небольшую анкету.

В результате 66,8% участников эксперимента отметили, что еда показалась им более вкусной, чем обычно. В то же время, 88,4% признали факт того, что смартфон отнимает их внимание у окружающих. 19,1% гостей считают, что без смартфона они чувствовали себя дискомфортно и не стали бы вновь участвовать в подобном эксперименте. 10% участников, в свою очередь, не считают привычку использовать смартфон во время еды негативной.