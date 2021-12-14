Российские роботы «Маркер» смогут взаимодействовать с другими машинами

Роботизированные платформы на колёсном и гусеничном шасси уже прошли первые приёмо-сдаточные испытания, машины успешно преодолели брод глубиной 0,8 метра. Но главное для российских специалистов — научить «Маркеры» взаимодействовать с другими машинами и уметь действовать в любой обстановке без потери мобильности и автономности.

«Решение поставленных в проекте задач позволит создать технологии, необходимые для разработки робототехнических платформ, способных самостоятельно планировать и осуществлять действия в неопределённой обстановке и функционировать в составе группы при решении задач, требующих группового управления и взаимодействия», — прокомментировали разработчики испытания роботов.