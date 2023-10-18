Российские RTX 4090 подорожают: США ограничили их продажу Китаю

Руководство Nvidia в этой ситуации не видит финансовых угроз в краткосрочной перспективе, потому что китайский рынок можно заменить другими странами. Но в свете происходящего компания перечислила, на какие устройства наложены ограничения.

Под торговые санкции попали ускорители вычислений A100, которые уже как год под экспортными ограничениями США, A800, H100 и H800. Политика США известна и достаточно «прозрачна»: Штатам необходимо ослабить Китай как торговый путь и производственного конкурента, поэтому список подсанкционных устройств ещё не полный.

Важно отметить, что под санкции попали игровые видеокарты GeForce RTX 4090. Для российского потребителя это говорит о том, что цены на эти устройства, скорее всего, повысятся.

В целом санкции наложены на все ускорители вычислений, которые содержат более 50 млрд транзисторов на кристалле и в которых используется производительная память HBM. И множество других устройств теперь находятся под торговым контролем США.