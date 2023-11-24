Российские рыбаки смогут узнать про «рыбные» места в приложении

IT-компания «Дата Ист» из Новосибирска создала удобное приложение для смартфонов, предназначенное для рыболовов. Оно включает в себя подробные карты глубин водоёмов различных регионов, включая Пермский край, Удмуртию, Чувашию и другие. Приложение работает в автономном режиме, что означает, что карты доступны без интернет-соединения, но перед использованием их нужно загрузить.

На этих картах представлена информация о рельефе дна и глубине, что помогает рыбакам оценить перспективы места для удачного улова. Помимо этого, в приложении предусмотрены социальные функции, такие как возможность отмечать любимые места и маршруты, которыми можно поделиться с друзьями.

Генеральный директор компании, Вячеслав Ананьев, отметил, что сам является опытным рыбаком, и создание карт глубин стало возможным благодаря совместным усилиям с друзьями-рыбаками.