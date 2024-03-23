Российские сайты обязали хранить информацию о геолокации пользователей

Правительство России расширило перечень данных, которые владельцы интернет-сайтов и сервисов обязаны хранить и передавать правоохранительным органам. Теперь в этот список включены геолокация пользователей и сведения о средствах платежа. По новому постановлению правительства, размещённому на портале правовой информации, такие меры направлены на борьбу с противоправными действиями в сети.

Это решение было принято для усиления контроля за преступными активностями в онлайн-пространстве. По документу, инициатива по расширению списка данных была разработана ФСБ в осенний период 2023 года.

Средства платежа включают в себя способы осуществления финансовых транзакций, такие как электронные платёжные системы или банковские карты. С начала действия «закона Яровой» с 2018 года провайдеры информации должны сохранять переписку пользователей, а также аудио- и видеосообщения в течение полугода и передавать их спецслужбам по запросу.