Российские сайты с прогнозами погоды попали под атаку хакеров

В четверг, 20 июля, популярный метеорологический сайт Gismeteo стал недоступен для пользователей из-за хакерской атаки. Руководитель проекта Gismeteo, Роман Шмелькин, подтвердил, что их сервисы в России стали жертвой этой атаки, но пока неясно, почему именно их выбрали хакеры.

Также на ресурсах украинских хакеров-активистов была размещена информация о готовящихся атаках, включая Gismeteo. Представители Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) утверждают, что были предупреждены об этой возможной атаке и предоставили информацию участникам рынка.

В то время как портал Gismeteo был недоступен, другие сервисы, такие как «Яндекс.Погода», продолжали работать без сбоев. Gismeteo предоставляет пользователю информацию о текущей погоде и прогнозы на будущее в различных городах России и по всему миру. Сайт сотрудничает с НПЦ «Мэп Мейкер», компанией, которая занимается разработкой программного обеспечения для профессиональных метеорологов и была основана бывшими сотрудниками Главного вычислительного центра Росгидромета.