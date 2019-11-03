Российские самолёты начнут покупать в качестве мести за запрет пальмового масла

Отмечается, что данное решение обусловлено желанием властей Евросоюза запретить импортировать пальмовое масло. Напомним, что именно Малайзия считается одним из крупнейших производителей данного продукта, отставая лишь от Индонезии. Очевидно, что в случае запрета продажи масла в Европе, экономическая ситуация страны резко ухудшится, в связи с чем и высказался премьер-министр Малайзии.

”Если вы снижаете или ограничиваете наш импорт, то мы предпримем такие же меры и не будем покупать ваши товары. Мы будем закупать российские самолеты, а не ваши”, — заключил Махатхир Мохамад.