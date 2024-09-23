Российские самолёты оборудуют Wi-Fi до 2028 года

В российских самолётах Wi-Fi может стать доступным к 2027–2028 годам. Об этом сообщил гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский на пленарной сессии форума «Цифровая транспортация». Он добавил, что с таким заявлением выступили представители Минцифры, и авиакомпания с нетерпением ждёт реализации этой услуги для пассажиров.

Александровский подчеркнул, что возможность бесплатного доступа к интернету на борту была бы очень желательной. Он отметил, что это востребованная услуга, и в мире многие авиакомпании уже предоставляют такой сервис без дополнительной платы. Вопрос о том, будет ли Wi-Fi бесплатным для пассажиров, зависит от условий операторов связи.

Ранее министр цифрового развития Максут Шадаев также говорил о планах по предоставлению Wi-Fi в российских самолётах, которое должно стать обычным явлением к 2028 году. Он упоминал, что первая группа космических спутников связи будет запущена в 2026 году для обеспечения интернет-соединения на высокоэллиптической орбите.