Российские сервисы видеозвонков обошли западные аналоги по стабильности

Российские видеосервисы «МТС Линк», «Контур.Толк», TrueConf и «Яндекс Телемост» обогнали Zoom и Microsoft Teams в рейтинге сервисов видеосвязи. Эти отечественные проекты набирают популярность быстрее, чем иностранные теряют, но пока этот бизнес требует инвестиций. В исследовании J’son & Partners Consulting говорится, что «МТС Линк», «Контур.Толк» и TrueConf стали лидерами по стабильности работы, набрав 98, 95 и 91 балл из 100 соответственно, показывая высокое качество аудио и видео.

Эксперты протестировали девять сервисов в разных условиях. Десять человек с включёнными камерами и микрофонами общались через стабильный Wi-Fi, мобильный интернет на улице, в движущемся автомобиле и даже в лифте. В 80% случаев использовался мобильный интернет. Если видео не позволяло провести конференцию из-за слабого интернета, переходили в режим аудио. Оценивались также пользовательский опыт: скорость подключения, понятность интерфейса и дополнительные функции. Десктопная версия Microsoft Teams набрала 89 баллов, как и «Яндекс Телемост», а Zoom — 86 баллов, аналогично SberJazz, DION и VK Teams.

При тестировании мобильных приложений «Контур.Толк» и «МТС Линк» набрали по 5,4 балла из 6 за качество видеотрансляции, а Zoom — 5,3 балла. При нестабильном интернете «МТС Линк» получил 28,6 балла из 30, «Контур.Толк» — 27,4, а «Яндекс Телемост» — 26,1. J’son & Partners оценила объем российского рынка корпоративных коммуникаций в 2023 году в 81 млрд рублей и прогнозирует рост до 164 млрд рублей в ближайшие пять лет. Продажи российских систем видеосвязи к 2028 году должны вырасти до 44,5 млрд рублей против 9,8 млрд рублей в 2023 году.