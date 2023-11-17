Российские сервисы запретят вход с иностранных e-mail с 2025 года

Российские сервисы запретят вход с иностранных e-mail с 2025 годаНа год позже изначального плана
В Госдуме предложили продлить срок действия текущих правил авторизации на российских интернет-ресурсах до 1 января 2025 года.
Это предложение было внесено заместителем председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антоном Горелкиным.
По его словам, крупнейшие цифровые платформы страны не успевают решить все организационные вопросы в установленные сроки, что могло бы привести к нарушению стабильности их работы и ухудшению комфорта пользователей.
В дальнейшем, согласно поправкам, принятым в июле, авторизация на сайтах и приложениях будет разрешена только через российские сервисы.
Эта мера включает использование российского телефонного номера, сервиса Госуслуги, ЕБС или других сервисов, контролируемых российской стороной на 50% и более.
Принятые изменения направлены на усиление контроля над цифровыми платформами и обеспечение безопасности данных пользователей.