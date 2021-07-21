Российские школьники изобрели модель аппарата для поиска воды на Марсе

В качестве модели передвижения устройство будет использовать прыжки, совершаемые за счёт сжатого газа, пишет ТАСС. При этом у школьников уже имеется прототип робота, собранный из напечатанных на 3D-принтере элементов.

Сообщается, что запуск аппарата, получившего название GasHopper, будет происходить дистанционно при помощи компьютера. Ожидается, что он также будет иметь функцию беспроводной передачи данных о своём местоположении, скорости и давлении в баке.

Отметим, правда, что модель учеников всё ещё остаётся прототипом. И сложно предугадать, будет ли кто-то заниматься полноценной реализацией проекта.