Российские школьники изобрели модель аппарата для поиска воды на Марсе

Наука и технологии
Сегодня в 13:54
Российские школьники изобрели модель аппарата для поиска воды на МарсеПрототип которого собрали из деталей, полученных при помощи 3D-принтера
В сети появилась информация о российских школьниках, которые разработали новейшую модель робота. Он, по задумке детей, будет полезен при изучении Марса, а также поиска воды на планете.
В качестве модели передвижения устройство будет использовать прыжки, совершаемые за счёт сжатого газа, пишет ТАСС. При этом у школьников уже имеется прототип робота, собранный из напечатанных на 3D-принтере элементов.
Сообщается, что запуск аппарата, получившего название GasHopper, будет происходить дистанционно при помощи компьютера. Ожидается, что он также будет иметь функцию беспроводной передачи данных о своём местоположении, скорости и давлении в баке.
Отметим, правда, что модель учеников всё ещё остаётся прототипом. И сложно предугадать, будет ли кто-то заниматься полноценной реализацией проекта.