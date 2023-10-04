Российские школьники массово «подсели» на ИИ-пересказы больших текстов

По данным Яндекса, в сентябре количество запросов на пересказ энциклопедических текстов в YandexGPT удвоилось, достигнув 20% от общего числа обращений. Особенно вырос интерес к пересказам художественных произведений.

Данный тренд вызвал обеспокоенность среди экспертов. Многие из них считают, что такая практика может отучить молодёжь мыслить самостоятельно и глубоко усваивать материал.

Ведь при создании «шпаргалок» с помощью ИИ учащиеся не анализируют текст, а просто получают готовую информацию.

Однако есть и другая сторона медали. Некоторые специалисты утверждают, что суммаризация может быть полезной, помогая быстро ориентироваться в больших объёмах информации и выделять главное.

Это особенно актуально в современном мире, где информации становится всё больше.