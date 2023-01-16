Наука и технологии
06:08, 16 января 2023
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Российские школьники начали списывать решения домашних заданий у нейросети

Не то чтобы это сложно было предсказать

Нейронная сеть ChatGPT появилась в публичном доступе не так давно — в конце 2022 года. Но достаточно быстро она завоевала популярность среди российских школьников.

Российские школьники начали списывать решения домашних заданий у нейросети

Фото: Ferra

По словам родителей некоторых учеников, система вполне эффективно помогает их детям в решении задач по математике, физике, химии, биологии и прочим наукам. Также школьники научились использовать нейросеть при написании сочинений.

Несмотря на то, что у инструмента есть ряд проблем с гуманитарными науками, она всё ещё отлично подходит в качестве справочного пособия.

Эксперты уже бьют тревогу, называя использование нейронных сетей чем-то, что напоминает списывание у одноклассников. В то же время они напоминают, что та же ChatGPT может допускать ошибки, поэтому на неё не следует полностью полагаться.

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