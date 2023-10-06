Российские школьники не получат электронных версий учебников

Учёный Сергей Комков считает, что электронные учебники не нужны в российских школах, и дети должны читать настоящие книги. Он выразил опасение, что переход к электронным материалам сделает учеников зависимыми от компьютеров и оторвёт их от настоящей литературы.

Инициатива о создании электронной школьной библиотеки была предложена в Госдуме, но Комков критикует эту идею. Он утверждает, что ученикам важно держать в руках физические книги, иначе они потеряют понимание настоящей литературы. Переход к электронным учебникам, по его мнению, будет вреден для системы образования и обучения.

Чтобы решить проблему тяжёлых рюкзаков, Комков предлагает выдавать учебники для школы и дома отдельно. Он утверждает, что это стоит меньше, чем разработка и внедрение компьютерных систем, которые, по его мнению, могут сделать учеников «зависимыми» от технологий и ущербно влиять на их образование.