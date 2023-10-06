Российские школьники не получат электронных версий учебников

Российские школьники не получат электронных версий учебниковГлава фонда образования счел идею электронной школьной библиотеки вредной
Глава фонда образования раскритиковал идею электронных библиотек для школ
Учёный Сергей Комков считает, что электронные учебники не нужны в российских школах, и дети должны читать настоящие книги. Он выразил опасение, что переход к электронным материалам сделает учеников зависимыми от компьютеров и оторвёт их от настоящей литературы.
Инициатива о создании электронной школьной библиотеки была предложена в Госдуме, но Комков критикует эту идею. Он утверждает, что ученикам важно держать в руках физические книги, иначе они потеряют понимание настоящей литературы. Переход к электронным учебникам, по его мнению, будет вреден для системы образования и обучения.
Чтобы решить проблему тяжёлых рюкзаков, Комков предлагает выдавать учебники для школы и дома отдельно. Он утверждает, что это стоит меньше, чем разработка и внедрение компьютерных систем, которые, по его мнению, могут сделать учеников «зависимыми» от технологий и ущербно влиять на их образование.