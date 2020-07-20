Российские школьники открыли новый остров в районе Новой Земли

Согласно имеющейся информации, первооткрывателями стали восемь участников проектной группы “РискСат” из Троицка, Тулы, Венева, Дедовска, Гатчины, Санкт-Петербурга и Якутска, а руководил всем этим процессом доцент РУДН Алексей Кучейко.

Если верить данным, которые собрал спутник, остров имеет размеры 410 на 200 метров, а его образование началось 9 июля после того, как произошло обрушение перемычки. Именно она являлась соединяющим звеном между Северным островом на Новой Земле и отступающим ледником Вилькицкий Южный.

”Не секрет, что в Арктике становится теплее, ледники отступают и на их месте обнаруживается суша. Ребята открыли пусть и небольшой, но, тем не менее, настоящий остров, который должен быть нанесен на морские карты”, - заявил полковник и начальник управления штаба Северного флота Сергей Чуркин.