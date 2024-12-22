Российские школьники помогли изучить тысячи почвенных микроорганизмов

Завершился масштабный проект по созданию «Всероссийского атласа почвенных микроорганизмов», поддержанный Минобрнауки РФ. Учёные с помощью волонтёров собрали и изучили образцы почвы со всей России, чтобы найти микроорганизмы с уникальными свойствами. В проекте приняли участие тысячи школьников, которые проводили первичный анализ образцов и отправляли их для дальнейшего изучения в научные центры. Всего удалось собрать более 15 тысяч образцов от Калининграда до Владивостока.

Проект объединил учёных и гражданских волонтёров в уникальной многоуровневой системе исследований. Школьники выявляли биологическую активность микроорганизмов, а научные группы изучали их на молекулярном и генетическом уровнях. Среди целей проекта — поиск новых антибиотиков, бактериофагов, ферментов для биотехнологий и разработка методов повышения урожайности сельхозкультур. Академик Валентин Власов отметил, что подход массового сбора и анализа показал значимость участия волонтёров в развитии науки.

Работа велась силами шести научных организаций и двух вузов, включая Институт химической биологии СО РАН и НГУ. Отдельные команды занимались антибиотиками, бактериофагами, улучшением почв и исследованием ферментов для биотехнологий. Все данные и образцы вошли в уникальную базу, которая станет основой для создания новых препаратов и технологий. Проект также продемонстрировал потенциал сотрудничества науки и образования.