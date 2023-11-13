Российские школьники придумали бактериальное удобрение

Во Владивостоке прошёл полуфинал олимпиады «Иннагрика», где школьники представили инновационную технологию создания бактериального удобрения. Это удобрение основано на бактерии с фосфатмобилизующими свойствами, что позволяет сельхозкультурам получать больше полезных веществ и быстрее расти. Разработанная технология может стать важным вкладом в решение проблем агропромышленности, и лаборатории могут использовать её для улучшения аграрных процессов.

Участники олимпиады предложили решения для различных проблем сельского хозяйства, включая создание засухоустойчивых культур и генетические методы анализа для селекции пшеницы. Эти школьники, согласно заместителю исполнительного директора компании «Иннопрактика» Владимиру Авдеенко, представляют будущую элиту агротехнологий и уже сегодня вносят свой вклад в аграрную отрасль.

Эксперты из Всероссийского института генетических ресурсов растений имени Н. И. Вавилова и научно-технологического университета «Сириус» присоединились к работе с участниками «Иннагрика», предоставив дополнительные научные площадки для их исследований. Финал олимпиады запланирован на декабрь в Нижнем Новгороде, где лучшие решения будут выделены и поддержаны для дальнейшего применения в аграрной сфере.