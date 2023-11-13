Российские школьники придумали бактериальное удобрение

Российские школьники придумали бактериальное удобрениеВ рамках олимпиады «Иннагрика»
Школьники из Владивостока разработали бактериальное удобрение для сельского хозяйства
Во Владивостоке прошёл полуфинал олимпиады «Иннагрика», где школьники представили инновационную технологию создания бактериального удобрения. Это удобрение основано на бактерии с фосфатмобилизующими свойствами, что позволяет сельхозкультурам получать больше полезных веществ и быстрее расти. Разработанная технология может стать важным вкладом в решение проблем агропромышленности, и лаборатории могут использовать её для улучшения аграрных процессов.
Участники олимпиады предложили решения для различных проблем сельского хозяйства, включая создание засухоустойчивых культур и генетические методы анализа для селекции пшеницы. Эти школьники, согласно заместителю исполнительного директора компании «Иннопрактика» Владимиру Авдеенко, представляют будущую элиту агротехнологий и уже сегодня вносят свой вклад в аграрную отрасль.
Эксперты из Всероссийского института генетических ресурсов растений имени Н. И. Вавилова и научно-технологического университета «Сириус» присоединились к работе с участниками «Иннагрика», предоставив дополнительные научные площадки для их исследований. Финал олимпиады запланирован на декабрь в Нижнем Новгороде, где лучшие решения будут выделены и поддержаны для дальнейшего применения в аграрной сфере.