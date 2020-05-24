Российские школьники придумали "умный" рюкзак

В то же время к учебникам и тетрадям подростки прикрепили QR-коды. В результате, основываясь на дне недели, рюкзак способен уведомить, что именно необходимо взять с собой на учебу. ”Система сама понимает, что сейчас, допустим, понедельник, а значит, внутри рюкзака должны лежать учебники по литературе и биологии. Если все на месте — датчики молчат, если что-то не так — сообщают” — поделилась учительница и руководитель проекта Олеся Артемьева.

Сообщается, что проект был реализован двумя школьниками, которые создали “умный” рюкзак приблизительно за шесть месяцев.