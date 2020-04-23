Российские школьники смогут проходить дистанционное обучение во ВКонтакте

Планируется, что ВКонтакте в дальнейшем будет выступать в качестве официального партнера федерального проекта “Цифровая образовательная среда”, разрабатываемого Минпросвещения и Минкомсвязи. Так, в соцсети планируется открыть раздел “ВКонтакте-Образование”, где в будущем будут публиковаться необходимые учебные материалы, такие как лекции, видеоуроки, а также учебники, одобренные Минпросвещения.

”Разрабатываем продукт «Цифровая образовательная среда», где будут использованы только отечественные разработки, в том числе и видеоплатформа, аналогичная Zoom и Skype”, — рассказал министр просвещения Сергей Кравцов в интервью, данном “России 24”.