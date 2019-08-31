Российские силовики назвали свою любимую модель пистолета

Силовые структуры России заинтересовались вариантом нового российского пистолета «Удав» под патрон 9Х19 «Парабеллум». Об этом сообщил журналистам конструктор пистолета Иван Козлов.

Силовики выразили заинтересованность в пистолете после его презентации на форуме «Армия-2019» в июне.

Козлов отметил: «На "Удав" с патроном 9х19 есть потребитель - силовые ведомства, заинтересованные в продолжении этой работы». Он пояснил, что на данный момент в опытно-войсковой эксплуатации в Вооруженных силах России находится «Удав» под патрон 9х21 мм. Модель пришла на замену знаменитому Макарову.

Пистолет «Удав» разработан ЦНИИточмаш. Это полностью отечественная разработка, собирается из российских комплектующих. Ёмкость его магазина составляет 18 патронов — на десять больше, чем у пистолета Макарова.